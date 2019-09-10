Около 70 детей-граждан Кыргызстана планируется вернуть из Ирака на родину - МИД

10 сентября 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Около 70 детей-граждан Кыргызстана планируется вернуть из Ирака на родину, сообщает Trend со ссылкой на Кабар, который ссылается на министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова.

Айдарбеков назвал непростым процесс по возвращению кыргызстанцев из Ирака и Сирии, однако на сегодня уже есть договоренность по возвращению около 70 детей в КР.

«Это непростой вопрос, который невозможно решить за один день. Правительство, уделяя пристальное внимание защите прав и интересов кыргызстанцев за рубежом, тщательно подошло к этому вопросу. То есть это связано и с вопросами финансирования, возвращения на территорию Кыргызстана, их освобождения и уточнения гражданства и т.д.», - рассказал он.

Министр подчеркнул, что вопрос не только в их возвращении в Кыргызстан, но и в их дальнейшем пребывании на родине, воссоединении с семьями, реинтеграции в общество, то есть речь идет о большом пласте социальных вопросов.

Глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что переговоры по возвращению граждан вышли на финишную прямую.

«Уже планируется выезд правительственной делегации. Есть договоренность по возвращению наших граждан. На сегодня речь идет о 70 детях, которые планируют вернуть из Ирака. Однако окончательный список будет формироваться на месте с учетом согласия родителей в отношении детей. Что касается Сирии, то активно ведутся переговоры с правительственными структурами. Есть территории, не полностью подконтрольные правительству. Поэтому ведутся переговоры с другими государствами, которые могут посодействовать в решении проблемы. Этот вопрос на особом контроле у главы государства и премьер-министра», - сказал он.

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