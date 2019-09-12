Электронное билетирование в Кыргызстане

12 сентября 2019 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Столичная мэрия представила экспериментальные образцы платежных карт, которые горожане смогут использовать в поездках на общественном транспорте, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Электронное билетирование в тестовом режиме было запущено в Бишкеке недавно, в автобусах и троллейбусах начали устанавливать валидаторы, видеокамеры.

«Швейцарская компания BPC, выигравшая тендер, сегодня представила прототипы транспортных карт, которые будут внедрены уже в октябре-ноябре. И да, они, конечно, будут и на кыргызском языке», - заверили в муниципалитете.

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