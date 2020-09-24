Главы Кыргызстана и Турции по телефону обсудили актуальные вопросы сотрудничества
24 сентября состоялся телефонный разговор главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Стороны наметили совместные планы на предстоящий период по наращиванию взаимодействия между двумя странами.
Главы государств также обсудили вопросы взаимодействия по дальнейшему проведению совместных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Узбекистан предлагает создать Региональный центр по развитию транспорта и коммуникаций под эгидой ООН
Лента новостей
Стартовала 7-ая международная виртуальная конференция «WomENcourage», проводимая при «Золотом спонсорстве» и цифровом партнерстве Azercell
«Южный газовый коридор» будет способствовать укреплению энергетической безопасности Грузии и Азербайджана
Грузия и Азербайджан сделали акцент на необходимости дальнейшей активизации торгово-экономических отношений
Выпуск облигаций AzerGold является одним из важнейших событий 2020 года на рынке капитала - Микаил Джаббаров
Азербайджан является важным звеном во взаимоотношениях в тюркоязычном мире - казахстанский политолог
Узбекистан предлагает создать Региональный центр по развитию транспорта и коммуникаций под эгидой ООН
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей
Туркменская компания по производству оборудования в нефтегазовой отрасли расширит географию экспорта