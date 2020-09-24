Главы Кыргызстана и Турции по телефону обсудили актуальные вопросы сотрудничества

24 сентября состоялся телефонный разговор главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Стороны наметили совместные планы на предстоящий период по наращиванию взаимодействия между двумя странами.

Главы государств также обсудили вопросы взаимодействия по дальнейшему проведению совместных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.