ЦИК Кыргызстана: Избиратели могут проверить себя в предварительном списке до 29 декабря

Избиратели могут проверить себя в предварительном списке до 29 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба ЦИК Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По ее данным, предварительный список избирателей Кыргызстана на досрочные выборы президента сформирован Государственной регистрационной службой и с 10 ноября 2020 года размещен на портале Тизме - https://tizme.gov.kg/.

С 19 ноября 2020 года списки избирателей вывешены на всех избирательных участках, которых в настоящее время насчитывается всего 2 тыс. 475, включая 45 участков за рубежом.

Согласно предварительному списку избирателей, на 10 ноября 2020 года количество избирателей составило 3 млн 544 тыс. 403 гражданина. Из них мужчин – 1 млн 693 тыс. 35, женщин – 1 млн 851 тыс. 368 или 47,77% и 52,23% соответственно.

По сравнению с выборами в октябре 2020 года рост числа избирателей составил 20 тыс. 849 человек, с выборами президента КР в 2017 году - 264 тыс. 473 избирателя, с выборами в Жогорку Кенеш 2015 года - 762 тыс. 257 избирателей.

Увеличение числа избирателей происходит за счет прироста населения, постоянной работы по сбору биометрических данных, другим мерам по увеличению инклюзивности списков избирателей, а также работе с организациями граждан, находящихся за рубежом.

С 19 ноября по 29 декабря 2020 года включительно граждане могут проверить себя в предварительных списках избирателей.

Сделать это можно:

- придя на избирательный участок,

- на портале избирателей «Тизме» - https://tizme.gov.kg/,

- позвонив по номеру 119 (звонок бесплатный),

- отправив СМС с личным номером ПИН на номер 119, Вы получите номер и адрес Вашего избирательного участка.

В случае обнаружения любой ошибки или неточности, а также отсутствия в предварительном списке избирателей, граждане вправе до 29 декабря 2020 года (включительно) обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением установленного образца о внесении изменений или включении в список избирателей (прежняя форма № 1), предъявив паспорт (ID-карту), копия которого прикладывается к заявлению.

Граждане, проживающие или находящиеся за пределами КР за рубежом в день голосования, вправе до 29 декабря включительно заявить о намерении голосовать на избирательном участке за рубежом, обратившись в дипломатическое представительство или консульское учреждение с заявлением с приложением копии паспорта. Граждане, состоящие на консульском учете в загранучреждениях, сдавшие биометрические данные, автоматически включаются в списки избирателей за рубежом.