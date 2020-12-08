ЦИК Кыргызстана: Избиратели могут проверить себя в предварительном списке до 29 декабря

Кыргызстан 8 декабря 2020 21:24 (UTC+04:00)
ЦИК Кыргызстана: Избиратели могут проверить себя в предварительном списке до 29 декабря

Избиратели могут проверить себя в предварительном списке до 29 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба ЦИК Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По ее данным, предварительный список избирателей Кыргызстана на досрочные выборы президента сформирован Государственной регистрационной службой и с 10 ноября 2020 года размещен на портале Тизме - https://tizme.gov.kg/.

С 19 ноября 2020 года списки избирателей вывешены на всех избирательных участках, которых в настоящее время насчитывается всего 2 тыс. 475, включая 45 участков за рубежом.

Согласно предварительному списку избирателей, на 10 ноября 2020 года количество избирателей составило 3 млн 544 тыс. 403 гражданина. Из них мужчин – 1 млн 693 тыс. 35, женщин – 1 млн 851 тыс. 368 или 47,77% и 52,23% соответственно.

По сравнению с выборами в октябре 2020 года рост числа избирателей составил 20 тыс. 849 человек, с выборами президента КР в 2017 году - 264 тыс. 473 избирателя, с выборами в Жогорку Кенеш 2015 года - 762 тыс. 257 избирателей.

Увеличение числа избирателей происходит за счет прироста населения, постоянной работы по сбору биометрических данных, другим мерам по увеличению инклюзивности списков избирателей, а также работе с организациями граждан, находящихся за рубежом.

С 19 ноября по 29 декабря 2020 года включительно граждане могут проверить себя в предварительных списках избирателей.

Сделать это можно:
- придя на избирательный участок,
- на портале избирателей «Тизме» - https://tizme.gov.kg/,
- позвонив по номеру 119 (звонок бесплатный),
- отправив СМС с личным номером ПИН на номер 119, Вы получите номер и адрес Вашего избирательного участка.

В случае обнаружения любой ошибки или неточности, а также отсутствия в предварительном списке избирателей, граждане вправе до 29 декабря 2020 года (включительно) обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением установленного образца о внесении изменений или включении в список избирателей (прежняя форма № 1), предъявив паспорт (ID-карту), копия которого прикладывается к заявлению.

Граждане, проживающие или находящиеся за пределами КР за рубежом в день голосования, вправе до 29 декабря включительно заявить о намерении голосовать на избирательном участке за рубежом, обратившись в дипломатическое представительство или консульское учреждение с заявлением с приложением копии паспорта. Граждане, состоящие на консульском учете в загранучреждениях, сдавшие биометрические данные, автоматически включаются в списки избирателей за рубежом.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Россия и Узбекистан обсудят методы выявления вредителей в продукции растительного происхождения
Россия и Узбекистан обсудят методы выявления вредителей в продукции растительного происхождения
Узбекское агропромышленное агентство закупит автотранспортные средства
Узбекское агропромышленное агентство закупит автотранспортные средства
Японская Balcom купила одного из крупнейших в Узбекистане производителей комплексных удобрений
Японская Balcom купила одного из крупнейших в Узбекистане производителей комплексных удобрений
Loading Bars
Лента новостей
Прямые иностранные инвестиции Японии в Грузию увеличились - посольство Японии Бизнес 22:20
На совместном месторождении Южный Парс попробовали 139% рост годовой добычи газа Иран 22:10
Россия и Узбекистан обсудят методы выявления вредителей в продукции растительного происхождения Бизнес 22:07
Посол Афганистана в Азербайджане поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 22:04
Создан бюст шехида Отечественной войны Худаяра Юсифзаде (ФОТО) Общество 21:50
США расширили список санкций по КНДР США 21:43
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны оказывается всесторонняя поддержка - Арзу Нагиев Политика 21:31
Текущий доход Грузии от экспорта фундука на 47% выше чем годом раньше Грузия 21:27
ЦИК Кыргызстана: Избиратели могут проверить себя в предварительном списке до 29 декабря Кыргызстан 21:24
На 362 гектарах земель лесного фонда Азербайджана посажено свыше 470 тыс. деревьев Экономика 21:16
Председатель Народного собрания Дагестана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 21:10
Утвержден закон Азербайджана "О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей" Общество 20:56
Сотрудники минтруда Азербайджана посетили семью участника Отечественной войны Эмина Сафарова Общество 20:33
Завершено перечисление пенсий за декабрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району Экономика 20:28
Последними его словами были «вы будете гордиться мной»... - отец шехида Давуда Гурбанова Общество 20:15
Число случаев заражения коронавирусом в Европе превысило 20 млн Европа 20:04
В Азербайджане большая часть кредитов сектора связи и транспорта проведена в инвалюте Финансы 19:59
Азербайджан подпишет соглашение о транспортировке местных грузов в КНР Экономика 19:57
Строительство терминального комплекса на границе Азербайджана и Ирана завершится в ближайшее время Транспорт 19:52
Moody's повысило кредитный рейтинг азербайджанского банка Финансы 19:51
Глазами чистоты… - яркая фантазия и абстрактное искусство (ФОТО) Культура 19:50
На горной заставе в 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Джавад Исмайлов: Воевали с грузом на плечах в 56 кг! (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 19:48
Состоялась презентация книги Президента Туркменистана "Духовный мир туркмен", изданной на азербайджанском языке Туркменистан 19:46
Сборная Азербайджана снялась с участия в чемпионате Европы по мужской спортивной гимнастике в Мерсине Общество 19:04
В Турции состоялось открытие проспекта "Азербайджан" и Карабахского квартала (ФОТО) Общество 18:53
Исполнительная власть Лачинского района приступила к переписи местных жителей Общество 18:45
Названы организации, сотрудникам которых разрешено передвижение в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане Экономика 18:40
Назначен новый посол Турции в Азербайджане Политика 18:35
Именно под руководством Ильхама Алиева Азербайджан смог одержать Победу - российский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 18:33
Минтруда Азербайджана передало инвалидам войны еще 40 автомобилей (ФОТО) Общество 18:22
Бактрансагентство завершает работы на перекрестках столицы (ФОТО) Общество 18:18
Минсвязи Азербайджана проведет онлайн-мероприятие в поддержку реализации стартап-идей ИКТ 18:15
ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» выделит около 2 млн манатов на реконструкцию канала "Гызыларх" Бизнес 18:15
Реализация ряда проектов в нефтегазовом секторе Казахстана перенесена из-за влияния COVID-19 Энергетика 18:09
Поддержка игроков на банковском рынке остается центральным элементом стратегии Proparco в Грузии Бизнес 18:07
Показатели азербайджанских школьников по математике значительно улучшились - минобразования Азербайджана Общество 18:07
Объём ноябрьских сделок на рынке капитала Азербайджана превысил 1 млрд манатов - Национальный депозитный центр Финансы 18:02
Возрождение Карабаха внесет значительный вклад в региональное сотрудничество - Микаил Джаббаров (ФОТО) Экономика 17:58
В Северно-Казахстанской области будут производить биоэтанол Бизнес 17:54
Узбекское агропромышленное агентство закупит автотранспортные средства Тендеры 17:52
В военном параде Победы в Баку будут демонстрироваться БПЛА (ФОТО) Общество 17:49
Золотовалютные активы Казахстана снизились на $1,1 млрд Финансы 17:48
Глава ИВ Джалилабадского района освобожден от занимаемой должности - Распоряжение Политика 17:47
Минобороны Азербайджана обнародовало список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне Политика 17:45
Японская Balcom купила одного из крупнейших в Узбекистане производителей комплексных удобрений Узбекистан 17:43
Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Грецией увеличились почти вдвое Бизнес 17:41
В Грузинском порту Поти заработает новый терминал Транспорт 17:36
Госконцерн «Туркменнебит» объявляет тендер на закупку оборудования Тендеры 17:33
На освобожденных территориях Азербайджана сданы в эксплуатацию несколько мобильных станций (ВИДЕО) ИКТ 17:28
"Ordumuz üçün yarat" – самые интересные работы акции (ВИДЕО) Социум 17:27
В рамках проекта «Наш двор» в Ясамальском районе Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) Общество 17:11
До конца года будут осуществлены поставки азербайджанского фундука для компании «Ferrero» Бизнес 17:08
Кандидаты, проходящие воинскую службу в Азербайджане, смогут обратиться для участия в конкурсе по трудоустройству учителей Общество 17:07
Минфин Азербайджана разместил на аукционе государственные среднесрочные облигации Финансы 17:05
В Азербайджане в 31 заведении общепита выявлены грубые нарушения режима карантина Экономика 17:03
TAP отложил 5% первоначальной мощности для краткосрочного резервирования Энергетика 16:59
В период ужесточенного карантина в Азербайджане не будут работать салоны красоты и парикмахерские Общество 16:56
Афганистан оставался активным участником биржи Туркменистана в ноябре Бизнес 16:48
В период ужесточенного карантина в Азербайджане разрешена деятельность ряда сфер - список Экономика 16:45
Французский институт Proparco рассказывает о проектах, реализованных в Грузии Бизнес 16:39
С начала года товарооборот Турции с Ираном сократился на более чем $2 млрд Турция 16:38
Служба ASAN о целях нового Фонда "YAŞAT" для семей шехидов и раненых Общество 16:31
Азербайджан сократил импорт чешской продукции Бизнес 16:29
Туркменистан провел массовую посадку озимого лука в северном регионе Бизнес 16:29
С начала года аэропорт Стамбула обслужил свыше 20 млн. пассажиров Турция 16:22
В Азербайджане сотрудникам ряда структур и органов разрешено передвижение по служебному удостоверению Общество 16:20
Возможность онлайн-перечисления средств в Фонд «YAŞAT» Общество 16:16
В Карабахе идет подготовка к ремонтно-восстановительным работам некоторых гидроэлектростанций Энергетика 16:14
Россия является основным экспортером полимерной продукции из стран ЕАЭС в Туркменистан Бизнес 16:06
Медиа играют исключительную роль в информировании общества - Хикмет Гаджиев Общество 16:05
В Азербайджане названы правила пользования международными и внутренними рейсами во время карантина Общество 15:59
В Баку временно меняется маршрут движения некоторых регулярных линий - БТА Общество 15:54
Узбекско-Корейское Uz-Kor Gas Chemical объявляет тендер на оказание страховых услуг Тендеры 15:51
Неконтролируемый прием лекарств при коронавирусе может привести к осложнениям болезни - минздрав Азербайджана Общество 15:48
В Азербайджане предпринимателям, пострадавшим от пандемии, будет оказана материальная помощь Общество 15:46
Созданы произведения в честь победы Азербайджана и в память о шехидах (ФОТО) Культура 15:46
Ни одна мировая система здравоохранения не обладает безграничными возможностями - Шахмар Мовсумов Политика 15:41
До создания вакцины от COVID-19 мы будем вынуждены идти на ограничения - Шахмар Мовсумов Общество 15:34
Среди населения Азербайджана посредством соцсетей распространяются ложные рецепты - TƏBİB Общество 15:29
На лечении в больницах Азербайджана находятся свыше 900 раненых военнослужащих - помощник Президента Общество 15:28
На Баку приходится 52% случаев заражения COVİD-19 - Ягут Гараева Общество 15:23
В Азербайджане выявлено 4 387 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 3 133 человека Общество 15:14
Мы должны защищать здоровье граждан до начала массовой вакцинации - Хикмет Гаджиев Общество 15:09
В одном из районов Азербайджана завершено строительство автодороги (ФОТО) Транспорт 15:08
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на западе Ирана Общество 15:06
На выходных общественный транспорт в Азербайджане работать не будет Общество 15:05
В Азербайджане покинуть место жительства посредством СМС-разрешений будет позволено в некоторых случаях Общество 15:04
Азербайджанская ИТ-компания о новых решениях предпринимательству ИКТ 15:02
В Азербайджане в связи с дополнительными ограничениями карантина вновь будет оказана единовременная помощь в 190 манатов Общество 14:56
Бакинский метрополитен не будет работать до 31 января 2021 года Общество 14:51
В Азербайджане приостанавливается въезд и выезд из ряда городов и районов Общество 14:49
BitCan завершила испытания на 3 скважинах в рамках проекта SOCAR по расширению газохранилища в Турции Энергетика 14:48
В Азербайджане приостанавливается работа объектов общепита Общество 14:46
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4673 Грузия 14:46
В Азербайджане возобновляется применение системы СМС-разрешений Общество 14:40
ЖКХ Азербайджана выделит около 1 млн манатов на закупку коммунальной спецтехники Бизнес 14:38
Азербайджанский производитель гранатовой продукции в 2021 году увеличит доходы от экспорта Бизнес 14:35
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 31 января 2021 года Общество 14:34
Названы детали визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку Политика 14:29
С начала года товарооборот между Турцией и Узбекистаном сократился на более чем $300 млн Турция 14:26
Все новости