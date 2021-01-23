Налоговые органы Кыргызстана и России обсудили начало реализации совместного проекта

Председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Кыргызстана Кабыл Абдалиев провел переговоры с заместителем главы Федеральной налоговой службы Российской Федерации Дмитрием Вольвач. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает пресс-служба ГНС КР.

В онлайн встрече участие также принял заместитель председателя ГНС КР К.Шатемиров.

В ходе видеоконференции стороны обсудили вопросы продвижения Соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о развитии системы налогового администрирования в Кыргызстане, а также первоочередные меры практической реализации проекта.

В ходе беседы К.К.Абдалиев проинформировал о проводимой работе по вступлению в силу Соглашения, подчеркнув большую заинтересованность в скорейшем начале практических работ по реализации его положений.

Со своей стороны, заместитель главы ФНС России Д.В.Вольвач сообщил о статусе продвижения проекта в Российской Федерации, а также о полной готовности ФНС к началу практических работ.

Отметив совместную заинтересованность в реализации запланированных мероприятий, по итогам обсуждения стороны договорились о проведении встречи в очном формате.