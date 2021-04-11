В Кыргызстане завершились выборы в местные органы власти и референдум

Кыргызстан 11 апреля 2021 18:05 (UTC+04:00)
В Кыргызстане завершились выборы в местные органы власти и референдум

Голосование на референдуме по внесению поправок в конституцию и выборах в местные органы власти завершилось в воскресенье в Кыргызстане. Об этом ТАСС сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК), передает Trend.

"В 20 часов вечера (18:00 GMT+4) закрылись 2 483 избирательных участка, которые работали сегодня с восьми часов утра (06:00)", - заявил представитель Центризбиркома. По его данным, в голосовании приняли участие около 30 процентов от внесенных в списки избирателей граждан, однако информация с участков продолжает поступать в Бишкек, поэтому цифры будут меняться. "Традиционно в день голосования наибольшая активность наблюдалась в сельской местности. В городах, особенно в Бишкеке, она была ниже", - отметили в ЦИК.

За время работы избирательных участков в Центризбирком поступило около 40 сигналов о нарушениях во время проведения голосования. По всем из них были проведены соответствующие проверки, часть этих дел уже направлена в суды. По информации МВД республики, день выборов и референдума в Кыргызстане прошел в спокойной обстановке. За ходом голосования следили более 180 международных наблюдателей из 31 государства.

Как пояснила глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова, предварительные результаты голосования станут известны в течение часа после его завершения. По ее словам, это стало возможным благодаря применению электронных избирательных урн, которые сразу же после закрытия участков передают итоговые данные на центральный сервер ЦИК. "В течение часа поступают обычно сведения с 84% участков", - пояснила Шайлдабекова. Официальные итоги по закону должны быть объявлены ЦИК в течение 20 дней после ручного пересчета голосов избирателей.

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