В Кыргызстане образовано Госучреждение «Центр по развитию халал-индустрии» при МЭФ

Премьер-министр Улукбек Марипов подписал постановление правительства о вопросах подведомственных подразделений и организаций Министерства экономики и финансов, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Согласно документу, в целях принятия организационных мер в связи с реформой органов исполнительной власти КР, в соответствии с постановлением Жогорку Кенеша «О структуре правительства КР» от 3 февраля 2021 года № 4357-VI, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона КР «О правительстве КР», правительство КР постановляет:

Образовать Государственное учреждение «Центр по развитию халал-индустрии» при Министерстве экономики и финансов КР.

Установить, что:

1) штатная численность сотрудников Государственного учреждения «Центр по развитию халал-индустрии» при Министерстве экономики и финансов КР составляет 11 штатных единиц и 2 штатных единицы технического и младшего обслуживающего персонала;

2) Государственное учреждение «Центр по развитию халал-индустрии» при Министерстве экономики и финансов КР до 1 июня 2024 года финансируется из республиканского бюджета и за счет иных источников, не запрещенных законодательством КР, и с 1 июня 2024 года – переходит на самофинансирование.