В Кыргызстане цены на пшеницу за год повысились почти на 40%

Цены на пшеницу в июле 2021 года в среднем по Кыргызстану составили 29,15 сома и по сравнению с июлем прошлого года повысились на 8,2 сома, или на 39,3%, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает Нацстатком, при этом выше среднереспубликанского уровня розничные цены на пшеницу за этот период сложились в городах Бишкек - 31,46 сома за кг, Токтогул - 30,96 сома за кг, Исфана - 30,73 сома за кг и Узген - 30 сомов за кг, минимальные цены на нее зафиксированы в селе Чаек - 18 сомов за кг, в городах Каракол - 20,87 сома за кг и Кара-Суу - 23,59 сома за кг.

В июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем розничные цены на пшеницу в республике повысились на 3,4 сома, или на 13,1 процента.

Наибольший рост цен на пшеницу по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в городах Токтогул - на 47,1 процента и Нарын - на 43,0 процента.