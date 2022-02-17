В Кыргызстане в 2021 году поступления с арендных земель составили более 64 млн сомов. Об этом в ходе пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил директор Государственного агентства лесного хозяйства КР Алмаз Мусаев, передает Trend.

По информации агентства, для эффективного ведения лесного хозяйства на землях государственного лесного фонда (ГЛФ), повышения уровня жизни населения, проживающего в лесах и прилегающих к ним территориях, а также вовлечения населения в выращивание, сохранение, защиту, использование леса передано в арендное пользование 325 тыс. га лесных и нелесных земель. В том числе 277,7 тыс. га лесных пастбищ.

Таким образом, поступления от аренды лесных земель составили 64 млн 589 тыс. 968 сомов, в том числе 15 млн 25 тыс. 863 сомов - от использования лесных пастбищ.