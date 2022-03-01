Нацбанк Кыргызстана повысил учетную ставку до 10%

Правление Национального банка Кыргызстана 28 февраля 2022 года приняло решение повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 150 базисных пунктов до 10,0 процента. Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщает финансовый регулятор, экономика Кыргызской Республики продолжает восстановление после кризиса, связанного с распространением COVID-19. Сохранение неблагоприятной эпидемиологической ситуации вместе с ростом геополитических рисков в мире являются преобладающими факторами негативного влияния внешней среды на экономические процессы внутри страны, в том числе на динамику потребительских цен.

В Кыргызской Республике динамика цен остается под влиянием глобального повышения цен на продовольствие и горюче-смазочные материалы. В феврале (на 18 число) 2022 года инфляция в годовом выражении составила 10,6 процента, с начала года цены выросли на 1,5 процента.

При этом перспективы динамики цен в стране во многом зависят от условий торговли со странами-основными торговыми партнерами, прежде всего – Россией и Казахстаном. Учитывая общее влияние геополитических рисков на все страны нашего региона, условия торговли Кыргызской Республики не претерпели значительных изменений. Вместе с тем, высокая неопределенность на мировых финансовых рынках, сложившаяся на фоне нарастающих геополитических рисков, формирует дополнительное инфляционное давление в стране.

Цикл ужесточения денежно-кредитных условий продолжается на фоне предпринимаемых Национальным банком мер по сдерживанию монетарной составляющей инфляции и минимизации внешнеэкономических потрясений. Вместе с тем ситуация на денежном рынке остается стабильной. Краткосрочные ставки на межбанковском рынке растут и формируются в пределах установленного Национальным банком процентного коридора.

Основные показатели деятельности финансово-кредитных организаций свидетельствуют о достаточном запасе прочности, что позволяет сохранить устойчивость финансово-банковской системы. При этом банковская система располагает достаточным объемом ликвидности в национальной валюте.

В текущих реалиях интегрированность экономики Кыргызской Республики в глобальную экономику несет в себе риски влияния внешних шоков на возвращение к устойчивому экономическому развитию нашей страны. В этих условиях денежно-кредитная политика Национального банка будет проводиться прежде всего для поддержания ценовой стабильности. Целевым ориентиром монетарной политики на 2022 год является удержание среднего уровня инфляции в пределах 12 процентов.

Национальный банк Кыргызской Республики готов задействовать все инструменты денежно-кредитной политики и необходимые ресурсы для минимизации внешнеэкономических потрясений, сдерживания монетарных рисков инфляции и обеспечения стабильности банковской системы.

Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение повысить размер учетной ставки до 10,0 процента. При необходимости Национальный банк внесет дополнительные корректировки в проводимую монетарную политику.

Национальный банк на постоянной основе оценивает внешние и внутренние факторы воздействия на инфляцию и, в зависимости от экономической ситуации, будет предпринимать соответствующие денежно-кредитные меры.

Информационная справка: Следующее заседание Правления Национального банка Кыргызской Республики по вопросу о размере учетной ставки состоится 25 апреля 2022 года.

В зависимости от ситуации Национальный банк Кыргызской Республики проведет внеплановое заседание по вопросу о размере ключевой ставки.