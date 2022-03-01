Нацбанк Кыргызстана повысил учетную ставку до 10%

Кыргызстан 1 марта 2022 08:59 (UTC+04:00)
Нацбанк Кыргызстана повысил учетную ставку до 10%

Правление Национального банка Кыргызстана 28 февраля 2022 года приняло решение повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 150 базисных пунктов до 10,0 процента. Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщает финансовый регулятор, экономика Кыргызской Республики продолжает восстановление после кризиса, связанного с распространением COVID-19. Сохранение неблагоприятной эпидемиологической ситуации вместе с ростом геополитических рисков в мире являются преобладающими факторами негативного влияния внешней среды на экономические процессы внутри страны, в том числе на динамику потребительских цен.

В Кыргызской Республике динамика цен остается под влиянием глобального повышения цен на продовольствие и горюче-смазочные материалы. В феврале (на 18 число) 2022 года инфляция в годовом выражении составила 10,6 процента, с начала года цены выросли на 1,5 процента.

При этом перспективы динамики цен в стране во многом зависят от условий торговли со странами-основными торговыми партнерами, прежде всего – Россией и Казахстаном. Учитывая общее влияние геополитических рисков на все страны нашего региона, условия торговли Кыргызской Республики не претерпели значительных изменений. Вместе с тем, высокая неопределенность на мировых финансовых рынках, сложившаяся на фоне нарастающих геополитических рисков, формирует дополнительное инфляционное давление в стране.

Цикл ужесточения денежно-кредитных условий продолжается на фоне предпринимаемых Национальным банком мер по сдерживанию монетарной составляющей инфляции и минимизации внешнеэкономических потрясений. Вместе с тем ситуация на денежном рынке остается стабильной. Краткосрочные ставки на межбанковском рынке растут и формируются в пределах установленного Национальным банком процентного коридора.

Основные показатели деятельности финансово-кредитных организаций свидетельствуют о достаточном запасе прочности, что позволяет сохранить устойчивость финансово-банковской системы. При этом банковская система располагает достаточным объемом ликвидности в национальной валюте.

В текущих реалиях интегрированность экономики Кыргызской Республики в глобальную экономику несет в себе риски влияния внешних шоков на возвращение к устойчивому экономическому развитию нашей страны. В этих условиях денежно-кредитная политика Национального банка будет проводиться прежде всего для поддержания ценовой стабильности. Целевым ориентиром монетарной политики на 2022 год является удержание среднего уровня инфляции в пределах 12 процентов.

Национальный банк Кыргызской Республики готов задействовать все инструменты денежно-кредитной политики и необходимые ресурсы для минимизации внешнеэкономических потрясений, сдерживания монетарных рисков инфляции и обеспечения стабильности банковской системы.

Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение повысить размер учетной ставки до 10,0 процента. При необходимости Национальный банк внесет дополнительные корректировки в проводимую монетарную политику.

Национальный банк на постоянной основе оценивает внешние и внутренние факторы воздействия на инфляцию и, в зависимости от экономической ситуации, будет предпринимать соответствующие денежно-кредитные меры.

Информационная справка: Следующее заседание Правления Национального банка Кыргызской Республики по вопросу о размере учетной ставки состоится 25 апреля 2022 года.

В зависимости от ситуации Национальный банк Кыргызской Республики проведет внеплановое заседание по вопросу о размере ключевой ставки.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Транзит грузов через Иран увеличился на 70%
Транзит грузов через Иран увеличился на 70%
Иран и Ирак расширят сотрудничество в сфере энергетики
Иран и Ирак расширят сотрудничество в сфере энергетики
Iran Air готова организовать вывозные рейсы для граждан Ирана на Украине
Iran Air готова организовать вывозные рейсы для граждан Ирана на Украине
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Нацбанк Кыргызстана повысил учетную ставку до 10% Кыргызстан 08:59
В жилом доме в Баку произошел пожар, есть погибший Происшествия 08:53
SpaceX получила три дополнительные миссии по доставке экипажа на МКС США 08:50
США нацелены на поддержку Казахстана в проведении реформ - Госдеп (Эксклюзив) Казахстан 08:32
Disney приостановила показы своих фильмов на территории России Россия 08:28
Транзит грузов через Иран увеличился на 70% Экономика 08:15
Mastercard заблокировала нескольким финучреждениям из РФ доступ к платежной сети Россия 08:02
ПЦР-тестирование на коронавирус перестало быть бесплатным в Грузии Грузия 07:42
В Калифорнии в результате стрельбы в церкви погибли пять человек США 07:27
Свыше 64 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 07:04
Американские пользователи отмечают масштабный сбой в работе Facebook США 06:45
Генсек НАТО и премьер Великобритании посетят Эстонию Европа 06:18
Блинкен анонсировал больше санкций против России - Кулеба США 05:57
Япония ввела экспортные санкции против 49 компаний и организаций России Россия 05:34
ЕС начал готовить меры на случай проблем с поставками газа из России Европа 05:15
Украина получит 70 самолетов от международных партнеров Европа 05:01
Байден заверил, что американцам не стоит опасаться ядерной войны США 04:46
Норвегия поставит Украине 2 тыс. противотанковых гранатометов Европа 04:29
Арабские страны придерживаются нейтралитета в российско-украинском кризисе Арабские страны 04:12
Volvo, Scania и Ericsson сообщили о приостановке бизнеса в России Россия 03:54
В NASA продолжают работу с "Роскосмосом" в штатном режиме США 03:38
Сбербанк повышает ставки по ипотеке до 18,6% Россия 03:25
Еще одна группа эвакуированных из Украины граждан Азербайджана вернулась в Баку (ФОТО) Общество 03:23
General Motors приостанавливает поставки автомобилей в Россию Россия 03:08
Постпред РФ назвал неправомерным решение не допустить Лаврова на сессию СПЧ ООН в Женеве Россия 02:57
Зеленский прокомментировал первый раунд переговоров между Украиной и Россией Европа 02:37
Китай поддерживает прямой диалог между Россией и Украиной Другие страны 02:20
Заявка на членство Украины в ЕС официально зарегистрирована в Брюсселе - Зеленский Европа 02:15
Канада намерена запретить импорт нефти из России Другие страны 02:02
Россия посчитала враждебным решение США выслать 12 дипломатов при ООН Россия 01:43
Зеленский подписал указ о безвизовом режиме для иностранных добровольцев Европа 01:30
Первая партия станций спутникового интернета StarLink прибыла в Украину Европа 01:27
Президенты Беларуси и Турции провели телефонный разговор Турция 01:01
Блинкен поблагодарил Чавушоглу за выполнение Турцией Конвенции Монтрё США 00:45
Вывезенные из Киева азербайджанские студенты отправлены в Молдову Общество 00:33
Британский министр предлагает закрыть порты страны для российских судов Европа 00:08
Санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику РФ - заявление МИД Россия 28 февраля 23:54
Энергетика не будет частью этого конфликта - Боррель Европа 28 февраля 23:52
Обновляется концепция инвестполитики Казахстана (Эксклюзив) Казахстан 28 февраля 23:47
США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата США 28 февраля 23:38
Украина — одна из нас, и мы хотим, чтобы они членами ЕС - глава Еврокомиссии Европа 28 февраля 23:37
Ряд европейских стран поддержали скорейшее вступление Украины в ЕС Европа 28 февраля 23:34
Турция не будет пропускать через проливы военные корабли Турция 28 февраля 23:16
Страны-члены ЕС полны решимости увеличить поддержку Украины на двустороннем уровне Европа 28 февраля 23:13
В Азербайджане предложено досрочное назначение пенсии вдовам военнослужащих Общество 28 февраля 23:11
ЕС вводит санкции против Пескова и крупнейших российских бизнесменов Европа 28 февраля 23:05
Торги газом в Европе закрылись на отметке около $1 130 за 1 тыс. куб. м Европа 28 февраля 22:54
В партнерстве с Агентством по развитию МСБ Азербайджана будет определен победитель конкурса «Предприниматель года» Экономика 28 февраля 22:49
В МИД озвучили число граждан Азербайджана, покинувших Украину Политика 28 февраля 22:35
ПРООН продолжит поддерживать устойчивый рост экономики Грузии Грузия 28 февраля 22:28
Twitter будет помечать информацию из российских государственных СМИ Россия 28 февраля 22:26
Сын… - в Баку презентован фильм о пропавшем без вести добровольце первой Карабахской войны (ФОТО) Культура 28 февраля 22:19
Shell выходит из СП в России и прекращает инвестиции в «Северный поток-2» Россия 28 февраля 22:11
УЕФА объявил о прекращении сотрудничества с "Газпромом" Россия 28 февраля 22:10
Мультимодальные перевозки становятся дешевле (Эксклюзив) Экономика 28 февраля 22:00
Мэр Броваров объявил об авианалете на город и 6 пострадавших Европа 28 февраля 21:39
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в любых соревнованиях Россия 28 февраля 21:39
Турция воспользуется полномочиями, данными стране Конвенцией Монтрё - Эрдоган Турция 28 февраля 21:35
Венгрия отказалась помогать Украине Европа 28 февраля 21:33
Россия заявила решительный протест США Россия 28 февраля 21:25
Текущий февраль стал в Азербайджане самым теплым за последние 70 лет Общество 28 февраля 21:22
Финляндия объявила об отправке в Украину оружия и боеприпасов Европа 28 февраля 21:12
Турция продолжает тесный диалог как с Россией, так и с Украиной - Эрдоган Турция 28 февраля 21:07
В Киеве прогремел мощный взрыв (ВИДЕО) Европа 28 февраля 21:06
Люди стояли в слезах... Украинцы представили в Баку премьеру "Дети, которые не выросли" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 28 февраля 21:01
Делегации Украины и России договорились продолжить переговорный процесс - Мединский Россия 28 февраля 20:56
Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС Европа 28 февраля 20:47
Завершились переговоры между делегациями Украины и России В мире 28 февраля 20:40
Азербайджанский банк модернизирует пункты обслуживания Финансы 28 февраля 20:38
Казахстанское АО нацелено продолжить поддержку инвесторам из Азербайджана Казахстан 28 февраля 20:14
В Азербайджане утверждены новый Устав и структура "Азеркосмос" Экономика 28 февраля 20:03
Структура ООН о возможности проведения дискуссии по ВИЭ в Туркменистане Энергетика 28 февраля 19:50
Продолжается эвакуация азербайджанских водителей из Украины Общество 28 февраля 19:29
Назван показатель роста экспорта Азербайджана Экономика 28 февраля 19:22
Обнародован прогноз погоды на март в Азербайджане Общество 28 февраля 18:46
В ЕС обсудят экстренную синхронизацию энергосистем Украины и Европы Энергетика 28 февраля 18:29
Назван объем внешнеторгового оборота Турции за январь Турция 28 февраля 18:15
В Азербайджане возросли платежи иностранцев посредством банковских карт Финансы 28 февраля 18:10
10 азербайджанских студентов вывезены из Киева Общество 28 февраля 18:05
Nar продолжает поддерживать проект “Построй свое будущее!” (ФОТО) ИКТ 28 февраля 18:01
С начала переговоров России и Украины прошло 3 часа Россия 28 февраля 18:01
Стоимость экспортных заказов из Азербайджана на платформе Azexport сократилась за год Экономика 28 февраля 17:58
Узбекистан за год увеличил импорт товаров и услуг Узбекистан 28 февраля 17:45
Грузия сократила импорт дизтоплива из Турции Энергетика 28 февраля 17:42
Мой Азербайджан – стартовал конкурс для детей и молодежи Культура 28 февраля 17:36
Товарооборот Узбекистана со странами СНГ вырос за год Узбекистан 28 февраля 17:36
США запретили своим гражданам проводить операции с Центробанком России США 28 февраля 17:29
Путин поручил сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне Россия 28 февраля 17:15
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 28 февраля 17:11
В Азербайджане выявлены еще 369 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 090 человек Общество 28 февраля 17:07
Турция в информационной войне по Украине будет стоять за правду - Фахреттин Алтун Политика 28 февраля 17:05
Будет подготовлен порядок финансирования обучения азербайджанской молодежи в зарубежных вузах Общество 28 февраля 17:01
Госдеп США объявил о приостановке работы посольства в Минске США 28 февраля 16:54
В Костёле Святого Сальвадора в Праге прошел вечер, посвященный геноциду в Ходжалы и Лидице (ВИДЕО, ФОТО) Социум 28 февраля 16:41
Снижение долговой нагрузки Азербайджана позитивно для его суверенных рейтингов - Газпромбанк Экономика 28 февраля 16:35
В Казахстане продолжается работа по диверсификации экономики (Эксклюзив) Бизнес 28 февраля 16:30
Обнародован топ-10 азербайджанских компаний-крупнейших экспортеров ненефтяной продукции Экономика 28 февраля 16:25
В Узбекистане обнародован объем экспорта за январь Узбекистан 28 февраля 16:19
НПЗ STAR увеличил импорт нефти Энергетика 28 февраля 16:18
В Генштабе ВС Украины заявили, что противник пытается получить контроль над Киевом Европа 28 февраля 16:16
Все новости