Члены Совета директоров KT Corporation ознакомились с инвестиционным климатом в Кыргызстане

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с членами Совета директоров Korea Telecom Corporation (Республика Корея), передает Trend со ссылкой на Кабар.

Кыргызская Республика стала первой страной, которую Совет директоров корпорации KT Corporation посетил в полном составе, сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отметил председатель Совета директоров KT Corporation Канг Чунг Гу, основной целью их визита является ознакомление с инвестиционным климатом и бизнес-средой в стране.

Во время встречи руководитель управления экономических и политических исследований администрации президента Кыргызстана Алмаз Исанов представил корейской стороне презентацию об инвестиционном и экспортном потенциале страны, а также информировал о планах по цифровизации.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы прямых инвестиций, сотрудничества в области телекоммуникаций и цифровизации.