Кыргызстан и Индия договорились укреплять двусторонние отношения по всем направлениям

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев встретился с главой внешнеполитического ведомства Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Встреча состоялась накануне в Ташкенте в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы кыргызско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание уделено реализации проектов в рамках Меморандума о взаимопонимании между кабинетом министров КР и правительством Индии по грантовой помощи в целях реализации проектов быстрого воздействия, направленных на общественное развитие, а также проведению заседаний кыргызско-индийской межправительственной Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).

Принимая во внимание, что МПК является одним из главных инструментов продвижения торгово-экономического сотрудничества, стороны отметили важность его ежегодного проведения и обязательного выполнения договоренностей, достигнутых по итогам заседаний.

Также стороны подчеркнули важность организации взаимных визитов на высоком и высшем уровнях, а также мероприятий культурно-гуманитарного характера.

Кулубаев отметил, что в настоящее время кыргызской стороной изучается возможность принятия в вузы Кыргызстана индийских студентов, которые были вынуждены вернуться на родину из-за ситуации в Украине.

По итогам встречи достигнута договоренность продолжить курс на укрепление и развитие кыргызско-индийских отношений по всем направлениям, охватывающим интересы двух стран, включая взаимную поддержку в международных организациях.