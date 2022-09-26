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Бишкек и Душанбе ускорят процесс описания общего участка границы

Кыргызстан Материалы 26 сентября 2022 11:40 (UTC +04:00)
Бишкек и Душанбе ускорят процесс описания общего участка границы

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Кыргызстан и Таджикистан приняли решение ускорить процедуру делимитации и демаркации общего участка границы. Об этом говорится в предоставленной в понедельник ТАСС копии протокола, подписанного по итогам встречи главами Госкомитетов нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбеком Ташиевым и Таджикистана Саймумином Ятимовым, передает передает Trend.

"В целях недопущения провокационных действий, пресечения возникновения конфликтов, а также обеспечения мира и стабильности на приграничных территориях, стороны договорились ускорить работу по завершению проектного описания линии прохождения кыргызско-таджикской государственно границы на оставшихся участках", - говорится в протоколе.

Как в нем отмечается, стороны также договорились не выставлять пограничные посты вблизи участка границы, на котором произошли боевые столкновения между военнослужащими двух государств и не допускать "освоения спорных территорий".

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