БАКУ /Trend/ - Американская торговая палата (AmCham) играет ключевую роль в создании благоприятной бизнес-среды в Кыргызстане.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Американской торговой палаты в Кыргызстане Дастан Иманалиев.

По его словам, AmCham является ведущей бизнес-организацией по защите прав предпринимателей в стране.

Иманалиев отметил, что в 2022 году AmCham при сотрудничестве с посольством США в Кыргызстане реализовала в стране третий этап проекта Mentors Club и программу по продвижению бизнеса и расширению прав и возможностей предпринимательства через диалог.

"Проект AmCham Mentors Club направлен на развитие потенциала студентов вузов в Кыргызстане. Проект предполагает проведение ряда тренингов и семинаров с целью профессионального развития, а также изучение новых инновационных подходов в бизнесе и развитие навыков участников", — сказал он.

В свою очередь программа по продвижению бизнеса и расширению прав и возможностей предпринимательства через диалог в Кыргызстане была разработана для укрепления предпринимательства и развития малого бизнеса. Особое внимание при реализации этой программы уделяется восстановлению регионов страны после пандемии COVID-19.

Отметим, что в 2022 году AmCham организовала в Кыргызстане ряд мероприятий для развития бизнес-связей.