Литва может увеличить экспорт оборудования в Кыргызстан - минэкономики

БАКУ /Trend/ - Инженерная область является наиболее перспективной для развития экспортного потенциала из Литвы в Кыргызстан.

Об этом сказал Trend представитель министерства экономики и инноваций Литвы.

По его словам, у Литвы есть потенциал для увеличения экспорта различного оборудования в Кыргызстан. Главным образом это медицинское и лабораторное оборудование, оборудование для швейной, пищевой промышленности и погрузочно-разгрузочных машин.

Было отмечено, что существует также перспектива увеличения поставок изделий из резины и пластмассы и электрооборудования, в том числе различных частей электрических цепей, электрических нагревателей и запасных частей для автомобилей.

Что касается пищевой промышленности, то Литва располагает благоприятными возможностями для отправки в Кыргызстан растительных и животных жиров и масел, кормов для животных и кондитерских изделий.

В химической промышленности интерес для развития экспортного потенциала представляют различные строительные материалы, краски и лаки.

"Диверсификация экспортных рынков является приоритетом литовского правительства. Согласно статистике Литвы, в 2022 году Кыргызстан занимал 30-е место по товарообороту среди 211 торговых партнеров Литвы, 24 - по экспорту и 45 - по импорту", - сообщил источник.

По данным министерства, товарооборот между Кыргызстаном и Литвой в прошлом году составил 371,8 миллиона евро.

За отчетный период экспорт в Кыргызстан составил 325 миллионов евро, включая экспорт товаров литовского происхождения на 6 миллионов евро, а реэкспорт - на 319 миллионов евро. Литва же импортировала товары из Кыргызстана на 46,8 миллиона евро.