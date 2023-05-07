Президент Кыргызстана вылетел с официальным визитом в Россию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, вылетел с официальным визитом в Москву (Российскую Федерацию), передает Trend со ссылкой на Kabar.

В ходе визита ожидаются двусторонние переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Также в рамках официального визита запланированы встречи Садыра Жапарова с другими официальными лицами.

Кроме этого, Садыр Жапаров 9 мая в качестве почетного гостя посетит Парад Победы в Москве.