ЕАБР прогнозирует темпы экономического роста Кыргызстана на уровне 3,6%

БАКУ /Trend/ - В среднесрочной перспективе темпы экономического роста Кыргызстана составят 3,6%.

Как передает Trend, об этом говорится в аналитическом материале Евразийского банка развития (ЕАБР).

По данным банка, экономика вернется к равновесной траектории роста в 2025 году.

Отмечается, что стабилизация объемов производства золота будут оказывать нейтральное влияние на динамику ВВП, а выход мировой экономики из рецессии будет стимулировать экспорт.

Также инфляция в Кыргызстане замедлится до 7,1% г/г на конец 2023 года.