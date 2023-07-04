ЕАБР прогнозирует темпы экономического роста Кыргызстана на уровне 3,6%

БАКУ /Trend/ - В среднесрочной перспективе темпы экономического роста Кыргызстана составят 3,6%.
Как передает Trend, об этом говорится в аналитическом материале Евразийского банка развития (ЕАБР).
По данным банка, экономика вернется к равновесной траектории роста в 2025 году.
Отмечается, что стабилизация объемов производства золота будут оказывать нейтральное влияние на динамику ВВП, а выход мировой экономики из рецессии будет стимулировать экспорт.
Также инфляция в Кыргызстане замедлится до 7,1% г/г на конец 2023 года.