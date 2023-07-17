Глава кабмина Кыргызстана предложил открыть в Кыргызстане заводы «Hyundai» и «Kia»

БАКУ /Trend/ - Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в ходе встречи с заместителем спикера национальной ассамблеи Кореи Чонг У Тэком предложил корейской стороне открыть в Кыргызстане автомобильные заводы «Hyundai» и «Kia», передает Trend.

Глава кабмина отметил, что на сегодняшний день Корея занимает первое место по импорту автомобилей в Кыргызстан.

«Мы предлагаем корейской стороне рассмотреть возможность открытия автомобильных заводов ведущих корейских компаний, таких как «Hyundai» и «Kia» с учетом членства КР в Евразийском экономическом союзе», - сказал он.