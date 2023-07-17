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Глава кабмина Кыргызстана предложил открыть в Кыргызстане заводы «Hyundai» и «Kia»

Кыргызстан Материалы 17 июля 2023 06:59 (UTC +04:00)
Глава кабмина Кыргызстана предложил открыть в Кыргызстане заводы «Hyundai» и «Kia»

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в ходе встречи с заместителем спикера национальной ассамблеи Кореи Чонг У Тэком предложил корейской стороне открыть в Кыргызстане автомобильные заводы «Hyundai» и «Kia», передает Trend.

Глава кабмина отметил, что на сегодняшний день Корея занимает первое место по импорту автомобилей в Кыргызстан.

«Мы предлагаем корейской стороне рассмотреть возможность открытия автомобильных заводов ведущих корейских компаний, таких как «Hyundai» и «Kia» с учетом членства КР в Евразийском экономическом союзе», - сказал он.

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