Корея проявляет интерес в повышении квоты для трудовых мигрантов из Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов встретился с министром занятости и труда Республики Корея Ли Чжон Сиком, сообщила пресс-служба кабмина, передает Trend.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в области трудовой миграции, а также возможности увеличения квот для трудовых мигрантов из Кыргызстана, которые планируют работать в Корее.

Эдиль Байсалов подчеркнул важность сотрудничества между странами в области трудовой миграции, выделив высокий профессиональный потенциал граждан Кыргызстана. Он предложил рассмотреть возможность возобновления выдачи туристических виз и открытия дополнительных визовых центров.

Министр Ли Чжон Сик также проявил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества и увеличении квоты для трудовых мигрантов из Кыргызской Республики.

Обе стороны выразили готовность сделать все возможное для дальнейшего укрепления и расширения кыргызско-корейских отношений.