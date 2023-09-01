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В Кыргызстане заблокируют TikTok

Кыргызстан Материалы 1 сентября 2023 05:30 (UTC +04:00)
В Кыргызстане заблокируют TikTok

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Министерство культуры, информации и спорта Кыргызстана приняло решение о блокировке сервиса коротких видео TikTok на территории страны, передает Trend.

«Участились обращения от ряда неправительственных организаций относительно вредного воздействия TikTok на психическое развитие и здоровье детей. TikTok погружает пользователя в виртуальный мир коротких клипов, после их просмотра подростки пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни. Кроме того, детская психика ещё неустойчива, она только формируется и подобный контент, вызывая зависимость, негативно влияет на эмоциональное состояние подрастающего поколения», — говорится в сообщении.

Решение направлено в Министерство цифрового развития Кыргызстана для блокировки сервиса.

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