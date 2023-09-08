В Кыргызстане снижается годовая инфляция - нацбанк

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане наблюдается понижательная динамика показателя годовой инфляции.

Как передает Trend, об этом сообщила начальник экономического управления Национального банка Кыргызстана Айнура Мамбеткул кызы.

В сообщении говорится, что в декабре 2022 года годовая инфляция составляла 14,7%, а в августе 2023 года инфляция в годовом выражении составила 9,6%.

"При этом в структуре индекса потребительских цен можно наблюдать снижение темпов роста цен на продовольственные товары (хлеб, мука, сахар, фрукты и овощи и т.д.). Цены на эти товары с начала текущего года выросли незначительно по сравнению с прошлым годом", - подчеркнула она.

К примеру, с начала текущего года цены на группу продовольственных товаров выросли на 3,1%, в то время как в прошлом году прирост цен был значительным (около 16%).

Айнура Мамбеткул кызы подчеркнула, что на данный момент наблюдается сезонное удешевление цен на фрукты и овощи, масла и жиры способствует снижению показателя продовольственной инфляции.

"Однако устойчивыми остаются цены на непродовольственные товары и услуги", - заключила представитель нацбанка.