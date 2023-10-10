Кыргызстан увеличил импорт легковых автомобилей из Южной Кореи

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан импортировал 28 961 легковой автомобиль из Южной Кореи с января по июль 2023 года, что в 8,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Trend.

Согласно данным Государственного комитета статистики Кыргызстана, стоимость импортируемых автомобилей достигла 243,639 миллиона долларов США, что в 12 раз превышает показатель января-июля 2022 года (19,292 миллиона долларов США).

За отчетный период Южная Корея стала основным экспортером легковых автомобилей в Кыргызстан. За ней следуют Китай (14 910 автомобилей), США (12 754 автомобиля), Россия (7 627 автомобилей) и Япония (7 469 автомобилей).

В общей сложности за первые семь месяцев 2023 года в Кыргызстан было импортировано 84 927 легковых автомобилей на общую сумму 1,128 миллиарда долларов США.

Объем импорта вырос в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда было ввезено 18 882 автомобиля. Стоимость импортируемых автомобилей выросла в 6,7 раза в годовом исчислении (166,521 миллиона долларов США в январе-июле 2022 года).

Отметим, что внешнеторговый оборот Кыргызстана с января по июль 2023 года составил 8,153 миллиарда долларов США, на 32,3 процента превысив показатель января-июля 2022 года.

Экспорт составил 1,602 миллиарда долларов США, увеличившись на 45,6 процента в годовом исчислении. Импорт вырос на 29,4 процента, составив 6,551 миллиарда долларов США.