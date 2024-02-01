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Caspian Energy Club Kyrgyzstan активно будет поддерживать совершенствование логистической сферы (ФОТО)

Кыргызстан Материалы 1 февраля 2024 11:57 (UTC +04:00)
Caspian Energy Club Kyrgyzstan активно будет поддерживать совершенствование логистической сферы (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Caspian Energy Club Kyrgyzstan активно будет поддерживать совершенствование логистической сферы для активного экономического обмена предпринимателей с целью развития экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, а затем и другими странами, где действует Caspian Energy Club.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал новоназначенный председатель "Caspian Energy Club Kyrgyzstan" Ровшан Мехдиев в ходе пресс-конференции, посвященной церемонии подписания.

"Как председатель кыргызского представительства клуба, объединяющего компании стран Среднего коридора, я приложу все усилия для развития и расширения сетевых связей, а также углубления экономической деятельности между предпринимателями этих и других стран, где в рамках Каспийского энергетического клуба действуют предприниматели Кыргызстана. За время моего председательства я планирую вместе со своей командой реализовать различные проекты и мероприятия по выводу услуг и продукции, производимой в Кыргызстане, на международные рынки, по привлечению международных инвесторов на рынок Кыргызстана", - отметил Ровшан Мехдиев.

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Caspian Energy Club Kyrgyzstan активно будет поддерживать совершенствование логистической сферы (ФОТО)
Caspian Energy Club Kyrgyzstan активно будет поддерживать совершенствование логистической сферы (ФОТО)
Caspian Energy Club Kyrgyzstan активно будет поддерживать совершенствование логистической сферы (ФОТО)
Caspian Energy Club Kyrgyzstan активно будет поддерживать совершенствование логистической сферы (ФОТО)
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