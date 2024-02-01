Caspian Energy Club Kyrgyzstan активно будет поддерживать совершенствование логистической сферы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Caspian Energy Club Kyrgyzstan активно будет поддерживать совершенствование логистической сферы для активного экономического обмена предпринимателей с целью развития экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, а затем и другими странами, где действует Caspian Energy Club.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал новоназначенный председатель "Caspian Energy Club Kyrgyzstan" Ровшан Мехдиев в ходе пресс-конференции, посвященной церемонии подписания.

"Как председатель кыргызского представительства клуба, объединяющего компании стран Среднего коридора, я приложу все усилия для развития и расширения сетевых связей, а также углубления экономической деятельности между предпринимателями этих и других стран, где в рамках Каспийского энергетического клуба действуют предприниматели Кыргызстана. За время моего председательства я планирую вместе со своей командой реализовать различные проекты и мероприятия по выводу услуг и продукции, производимой в Кыргызстане, на международные рынки, по привлечению международных инвесторов на рынок Кыргызстана", - отметил Ровшан Мехдиев.

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