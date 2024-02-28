В Бишкеке состоится кыргызско-турецкий бизнес-форум

БАКУ /Trend/ - 28 февраля в Бишкеке состоится бизнес-форум, посвященный развитию торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией, сообщила пресс-служба министерства экономики и коммерции Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, цель форума - укрепление и активизация деловых связей между двумя странами.

Сообщается, что форум направлен на привлечение турецких инвестиций, создание совместных предприятий в различных секторах экономики и расширение доступа кыргызской продукции на рынок Турции. Ожидается, что мероприятие станет эффективной площадкой для установления новых контактов и налаживания взаимовыгодного сотрудничества между представителями бизнес-сообществ обеих стран.

В программе форума предусмотрены презентации проектов по приоритетным секторам экономики Кыргызстана, включая инновационные проекты, готовые к привлечению инвестиций.