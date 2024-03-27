Кыргызстан и ПРООН обсудили реализацию проектов по защите прав человека

БАКУ /Trend/ - Состоялась рабочая встреча между заместителем генерального прокурора Кыргызстана Уланом Айтбаевы, и руководителем ПРООН в Кыргызстане Александрой Соловьевой в рамках укрепления международного сотрудничества, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались актуальные аспекты сотрудничества и поддержки со стороны ПРООН в важных направлениях деятельности органов прокуратуры.

Сообщается, что в ходе встречи стороны касались усовершенствования правовой базы, противодействия коррупции и повышения эффективности системы уголовного и гражданского судопроизводства. Особое внимание уделялось повышению квалификации сотрудников прокуратуры и интеграции современных информационных технологий в их работу.

Заместитель генерального прокурора выразил благодарность за поддержку со стороны ПРООН и подчеркнул важность международного сотрудничества для реализации реформ, направленных на обеспечение верховенства права.

В свою очередь, руководитель ПРООН подтвердила готовность к продолжению сотрудничества по ключевым направлениям, способствующим укреплению правовой системы и правопорядка в Кыргызской Республике.

Были также обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между генеральной прокуратурой и ПРООН, включая возможности совместной реализации проектов, направленных на укрепление законности и защиту прав человека.