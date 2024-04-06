Кыргызстан и Узбекистан будут совершенствовать транспортную логистику между регионами

БАКУ /Trend/ - На встрече между директором Ошского филиала международного аэропорта «Манас» Тимуром Маданбековым и генеральным консулом Узбекистана в Оше Зафарбеком Ахмедовым было достигнуто соглашение о совершенствовании транспортной логистики между регионами, сообщили в МИД Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, на встрече отмечено, за последние годы увеличилось число кыргызстанцев, посещающих исторические города Узбекистана, а также число узбекистанцев, посещающих курорты Кыргызстана в летний сезон.

Отмечено, что одной из основных проблем в развитии туризма остается нехватка удобной и быстрой транспортно-логистической системы, связывающей Ош и соседние регионы с Ташкентом и другими историческими городами Узбекистана.

В настоящее время из аэропорта Оша осуществляются регулярные рейсы в несколько городов России и международный аэропорт Стамбула. В апреле-сентябре 2023 года, учитывая большой поток пассажиров, летающих на Иссык-Куль через Ош, были запущены и успешно реализуются рейсы по маршруту Ош — Тамчы — Ош.

Кыргызская сторона выразила уверенность в дальнейшем развитии отношений между двумя странами в сфере туризма в случае запуска маршрута Ташкент — Ош — Ташкент.