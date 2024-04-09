Кыргызстан доставила еще одну партию гуманитарной помощи в Казахстан

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан поставил новую партию гуманитарной помощи для пострадавших от паводков в Казахстане, сообщили в МЧС Кыргызстана, передает Trend.

Сообщается, что 9 апреля груз прибыл в город Актобе, откуда его распределят между Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Актюбинской областями Казахстана.

Ранее, 6 апреля, также сообщалось о прибытии предыдущей партии помощи из Кыргызстана. Эта поставка включала продукты питания, одежду, постельные принадлежности и обогреватели, которые были направлены жителям Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей.