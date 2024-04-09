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Кыргызстан доставила еще одну партию гуманитарной помощи в Казахстан

Кыргызстан Материалы 9 апреля 2024 22:59 (UTC +04:00)
Кыргызстан доставила еще одну партию гуманитарной помощи в Казахстан

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Кыргызстан поставил новую партию гуманитарной помощи для пострадавших от паводков в Казахстане, сообщили в МЧС Кыргызстана, передает Trend.

Сообщается, что 9 апреля груз прибыл в город Актобе, откуда его распределят между Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Актюбинской областями Казахстана.

Ранее, 6 апреля, также сообщалось о прибытии предыдущей партии помощи из Кыргызстана. Эта поставка включала продукты питания, одежду, постельные принадлежности и обогреватели, которые были направлены жителям Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей.

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