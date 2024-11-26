Кыргызстан представил ряд инициатив на форуме СПЕКА в Душанбе

БИШКЕК /Trend/ - Кыргызстан представил ряд инициатив на форуме Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в Душанбе.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики и коммерции страны, эти инициативы включают с себя:

- реализацию программы по развитию «зеленой экономики»;

- внедрение института расширенной ответственности производителей и импортеров;

- развитие гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии;

- строительство Камбаратинской ГЭС-1 в партнерстве с Казахстаном и Узбекистаном;

- механизм обмена внешнего долга на климатические и устойчивые проекты.

В рамках форума обсуждались ключевые вопросы энергетики, изменения климата, транспортной инфраструктуры и гендерного равенства.

Отмечается, что итоги мероприятия будут закреплены в Душанбинской декларации, направленной на развитие торговли, привлечение инвестиций и внедрение инновационных технологий.

Первый заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Чоро Сейитов выступил с речью на мероприятии. Он призвал к активному внедрению инноваций для повышения эффективности, снижения углеродных выбросов и сохранения природных ресурсов.

Отметим, что программа СПЕКА была создана в 1998 году по инициативе ООН. Основная цель программы — содействие экономическому развитию и укреплению регионального сотрудничества.