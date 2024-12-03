Кыргызстан и Корея подготовят план строительства 10 малых ГЭС

БИШКЕК/Trend/ - Кыргызстан и Корея будут сотрудничать в подготовке генерального плана и технико-экономического обоснования для 10 новых проектов малых ГЭС в Кыргызстане.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство энергетики Кыргызстана.

В рамках официального визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Корею подписан меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Кыргызстана и Корейской Корпорацией водных ресурсов (K-Water) о сотрудничестве в совместной подготовке и развитии генерального плана и технико-экономического обоснования для 10 новых проектов малых ГЭС в рамках международной программы сокращения выбросов парниковых газов.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики, министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана и министерством торговли, промышленности и энергетики Кореи о создании основы для сотрудничества в области энергетики и критических минералов.

Отметим, что в рамках визита Президента Кыргызстана было подписано 22 документа, направленных на наращивание кыргызско-корейского сотрудничества.