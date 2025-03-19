Парламент Кыргызстана одобрил законопроекты по кыргызско-таджикской границе

БИШКЕК/Trend/ - На заседании парламента Кыргызстана депутаты рассмотрели и приняли в трех чтениях ряд законопроектов, касающихся кыргызско-таджикской границы, сообщает в среду Trend со ссылкой на парламент.

Эти соглашения были подписаны 13 марта 2025 года в Бишкеке.

Среди принятых документов – законопроекты «О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской государственной границе», «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о строительстве и использовании автомобильных дорог, а также обустройстве и эксплуатации Перекрестка автомобильных дорог», и «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Таджикистан по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам».

Напомним, что 13 марта 2025 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе между двумя странами, протяженность которой составляет более 980 км. Вчера сообщалось, что соглашение было одобрено нижней палатой парламента Таджикистана.