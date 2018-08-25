Туристов, застрявших у пика Исмоили Сомони, вернули в Душанбе

Сегодня всех туристов, находящихся в лагере на поляне Москвина вернули на вертолете в столицу. На этом туристический сезон здесь закрыт, сообщает агентство "Азия плюс".

В «Pamir Peaks» (туроператор, который занимается организацией туров для альпинистов - доставляет их на Поляну, обеспечивает питанием, проживанием, предоставляет гидов для восхождения) сообщили, что сегодня на территории Ляхшского района состоялись торжественные мероприятия, посвященные закрытию очередной альпинисткой экспедиции. Все туристы вернулись в Душанбе.

Напомним, вчера Telegram-канал Mash сообщал, что в лагере на высоте 4000 метров застряли туристы, они находятся там уже 12 дней. За это время у них почти кончилась еда и у многих начались проблемы со здоровьем: дизентерия, обморожения, ангина. На что в компании отметили, что "туристы полностью обеспечены питанием, никакой информации о больных альпинистах нет, в противном случае через страховую компанию на Поляну был бы в срочном порядке отправлен санитарный рейс".

В этом туристическом сезоне компания «Pamir Peaks» обслужила 124 туриста с разных стран мира.

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