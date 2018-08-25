Туристов, застрявших у пика Исмоили Сомони, вернули в Душанбе

25 августа 2018 18:26 (UTC+04:00)

Сегодня всех туристов, находящихся в лагере на поляне Москвина вернули на вертолете в столицу. На этом туристический сезон здесь закрыт, сообщает агентство "Азия плюс".

В «Pamir Peaks» (туроператор, который занимается организацией туров для альпинистов - доставляет их на Поляну, обеспечивает питанием, проживанием, предоставляет гидов для восхождения) сообщили, что сегодня на территории Ляхшского района состоялись торжественные мероприятия, посвященные закрытию очередной альпинисткой экспедиции. Все туристы вернулись в Душанбе.

Напомним, вчера Telegram-канал Mash сообщал, что в лагере на высоте 4000 метров застряли туристы, они находятся там уже 12 дней. За это время у них почти кончилась еда и у многих начались проблемы со здоровьем: дизентерия, обморожения, ангина. На что в компании отметили, что "туристы полностью обеспечены питанием, никакой информации о больных альпинистах нет, в противном случае через страховую компанию на Поляну был бы в срочном порядке отправлен санитарный рейс".

В этом туристическом сезоне компания «Pamir Peaks» обслужила 124 туриста с разных стран мира.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Таджикистан обеспечил беспошлинный транзитный проезд автобусов из Узбекистана
Таджикистан 11:00
Узбекистан и Таджикистан изучают возможность увеличить количество КПП на границе
Таджикистан 24 августа 14:02
Главы Таджикистана и Туркменистана констатировали наличие широких перспектив для сотрудничества
Туркменистан 24 августа 12:40
Страны Центральной Азии обсудили в Туркменистане общие вопросы экологии и водопользования
Туркменистан 23 августа 14:50
Вырос внешний долг Таджикистана
Бизнес 23 августа 11:26
Узбекистан и Таджикистан подписали контракты на общую сумму свыше $130 млн
Бизнес 22 августа 15:23
Лента новостей
Трамп: США в ближайшее время могут заключить с Мексикой крупное торговое соглашение
США 18:40
Азербайджан является важным торговым партнером Германии на Южном Кавказе - депутат Бундестага
Политика 18:38
ИВ Балакенского района привлечет подрядчика для капремонта жилищного фонда
Тендеры 18:29
На Крите нашли камерную гробницу с саркофагами и древними амфорами
Европа 17:52
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество 17:18
Ангела Меркель: Азербайджан является важной страной для ЕС в диверсификации энергообеспечения Европы
Политика 17:15
США отменили выделение $200 млн помощи Палестине
США 17:12
Президент Ильхам Алиев: Немецкие компании могут оказать содействие Азербайджану в развитии ненефтяного сектора
Политика 16:47
Германия может содействовать решению карабахской проблемы в рамках международного права - политолог
Точка зрения 16:45