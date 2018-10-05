США передали таджикским пограничникам технику на восемь миллионов долларов

5 октября 2018 18:37 (UTC+04:00)

США в пятницу передали Таджикистану оборудование стоимостью 8 миллионов долларов для усиления потенциала погранвойск страны в деле охраны границы с Афганистаном, передает корреспондент РИА Новости.

Таджикистану передали строительное оборудование, тяжелую спецтехнику, тактические транспортные средства, предназначенные для патрулирования, командования, разведки и оказания скорой помощи и перемещения войск.

"Нестабильная обстановка в Афганистане, активизация "Талибан" в северных афганских провинциях, граничащих с Таджикистаном, требует нового концептуального подхода к наркоугрозе и распространению терроризма", - сказал на церемонии передачи оборудования председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана генерал-полковник Саймумин Ятимов.

По его словам, именно при помощи Госдепа и Минюста США вдоль границы с Афганистаном создана современная система связи, построены объекты инфраструктуры, завершен ремонт Центра связи, начато строительство погранпоста в Шаартузском районе Хатлонской области.

Также проводятся совместные учения и стажировки таджикских военнослужащих в США, идет постоянный обмен информацией. "К сожалению, средств, которые выделяет правительство Таджикистана, недостаточно, чтобы противостоять вызовам и угрозам, исходящим из Афганистана. Необходимо выработать новую систему безопасности, переходить к современным системам охраны границы — это мобильные группы, оснащенные современным оборудованием", — отметил Ятимов. По его словам, это позволит выявлять угрозы и своевременно им противодействовать.

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