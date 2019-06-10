Владимир Путин приедет в Душанбе

Президент России Владимир Путин 15 июня примет участие в работе пятого саммита глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

По словам источника, для участия в работе душанбинского саммита в Таджикистан прибывают президенты 12 государств - Китая, Россия, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Бангладеш, Шри-Ланки.

Еще 15 стран-участниц СВМДА будут представлены премьер-министрами, вице-премьерами и главами МИД.

Афганистан на саммите будет представлять премьер этой страны Абдулло Абдулло.

Никогда еще в Душанбе не собиралось столько ВИП-персон одновременно.

Кроме участия в работе саммита у всех глав делегаций запланирован ряд двухсторонних встреч, отметил источник в правительстве.

Основные мероприятия саммита пройдут в столичном дворце «Кохи Навруз». В эти дни столица усиленно готовится к приему высоких гостей: в городе высажены тысячи цветочных клумб, по протокольной трассе установлены новые фонари уличного освещения, выкрашены в яркие цвета бордюры и прочее.

Подготовку Душанбе к саммиту контролирует лично Рустам Эмомали.

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