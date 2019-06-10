Владимир Путин приедет в Душанбе

10 июня 2019 10:58 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин 15 июня примет участие в работе пятого саммита глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

По словам источника, для участия в работе душанбинского саммита в Таджикистан прибывают президенты 12 государств - Китая, Россия, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Бангладеш, Шри-Ланки.

Еще 15 стран-участниц СВМДА будут представлены премьер-министрами, вице-премьерами и главами МИД.

Афганистан на саммите будет представлять премьер этой страны Абдулло Абдулло.

Никогда еще в Душанбе не собиралось столько ВИП-персон одновременно.

Кроме участия в работе саммита у всех глав делегаций запланирован ряд двухсторонних встреч, отметил источник в правительстве.

Основные мероприятия саммита пройдут в столичном дворце «Кохи Навруз». В эти дни столица усиленно готовится к приему высоких гостей: в городе высажены тысячи цветочных клумб, по протокольной трассе установлены новые фонари уличного освещения, выкрашены в яркие цвета бордюры и прочее.

Подготовку Душанбе к саммиту контролирует лично Рустам Эмомали.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Жээнбеков поздравил Валентину Шевченко с защитой титула чемпионки UFC
Кыргызстан 09:38
В Таджикистане в экологической зоне построят турбазу
Таджикистан 8 июня 09:44
В Бишкеке ведущие эксперты из Европы и СНГ обсудили проблемы медицины, экологии и безопасности
Кыргызстан 8 июня 09:39
Посол Кыргызстана в Великобритании рассказала в английском парламенте о роли женщин в дипломатии и политике
Кыргызстан 7 июня 15:21
ЕС выделил Таджикистану 20 млн. евро для строительства ГЭС «Себзор»
Центральная Азия 7 июня 15:20
Кыргызстан участвует в крупной международной туристической выставке в Южной Корее
Центральная Азия 7 июня 09:21
Лента новостей
Польша и США завершили переговоры о повышении военного присутствия
Другие страны 11:02
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проведет просветительское мероприятие для предпринимателей
Экономика 10:59
Эра высоких цен на нефть позади, считает азербайджанский эксперт
Точка зрения 10:51
Азербайджанская компания Kercom планирует увеличить производство меда
Бизнес 10:45
В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 10:38
Власти Армении натравливают на оппозицию уголовников
Армения 10:33
Инвестиции в геологоразведку Казахстана превысят $26 млн
Бизнес 10:27
Мужчина взорвал гранату в мэрии армянского города Веди
Армения 10:17
США призвали молдавских политиков урегулировать кризис путем переговоров
Другие страны 10:13