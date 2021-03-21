Объем производства сельхозпродукции в Таджикистане увеличился

бъем произведенной в Таджикистане валовой сельскохозяйственной продукции за два месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 6%, составив более 1 млрд. сомони (88,8 млн. долларов США), сообщает Trend со ссылкой на Ховар.

По данным Агентства по статистике страны, рост производства сельхозпродукции, в основном обеспечен за счет роста производства продукции растениеводства и животноводства.

Объем производства продукции растениеводства в январе-феврале 2021 года по сравнению с январем 2020 года вырос на 32,7%, а сектор животноводства – на 5,7%.

По состоянию на 1 марта этого года хозяйствами агропромышленного комплекса страны на площади 29,8 тыс. га произведен сев семян зерновых и зернобобовых культур.

На площади более 233,4 тыс. га заложены новые сады. Данный показатель меньше на 32% по сравнению с январем-февралем 2020 года. Площадь заложенных новых виноградников в этом году по сравнению с январем-февралем прошлого года сократилась на 4,6% – до 13,1 га.

Площадь восстановленных садов за отчетный период составила 564,2 га, виноградников – 68 га.

Статистические данные составлены с учетом всех категорий хозяйств.