Китай предоставит Таджикистану свыше $203 млн. для строительства дороги на востоке страны

Китай предоставит Таджикистану 203,9 млн. долларов США на строительство и реконструкцию участка Калаи Хумб-Вандж – до Рушанского района автодороги Душанбе-Хорог-Кульма, сообщает Trend со ссылкой на Avesta.

По словам министра транспорта Таджикистана Азима Иброхима, сказанных в нижней палате парламента РТ, указанные средства предоставляются на грантовой основе.

В На сессии Маджлиси намояндагон, состоявшейся сегодня, 16 июня в Душанбе, было отмечено, что Таджикистан освободит от налогов и таможенных пошлин ввоз оборудования для строительства данного участка дороги.

Автодорога Душанбе-Хорог-Кульма является стратегически важной международной автомагистралью Таджикистана, но многие ее участки труднопроходимы.

В период независимости все автомобильные дороги от Душанбе до регионов были реконструированы, за исключением главной дороги Бадахшана – от Калаи-Хумба до Хорога и далее до границы с Китаем.

С экономической точки зрения указанная автомобильная дорога очень важна в силу того, что по ней импортируются основные товары из Китая в Таджикистан.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию данного 92-километрового участка дороги от Калаи Хумба до Рушанского района потребуется 230 млн. долларов. В рамках проекта планируется возвести два автотранспортного тоннеля.