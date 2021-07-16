Министры промышленности государств-членов ШОС обсудили имеющийся промышленный потенциал

Первое совещание министров промышленности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоялось 16 июля в онлайн-формате под председательством Министра промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабира. Об этом сообщает пресс-центр министерства, передает Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар».

В работе совещания приняли участие руководители министерств и ведомств промышленности государств-членов ШОС, а также Министр промышленности и торговли Исламской Республики Афганистан.

В ходе выступлений участники рассказали о промышленном потенциале своих стран.

В частности, Министр промышленности и новых технологий Таджикистана проинформировал участников о возможностях и промышленном потенциале Республики Таджикистан. «Если в 2020 году темп роста промышленности в стране составлял 109,7%, то только за первое полугодие 2021 года он составил 123,4%», — отметил он.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания, все единодушно поддержали инициативы Таджикистана в области промышленности, включая создание Банка инвестиционных проектов в промышленности и проведение выставок, представляющих промышленный потенциал государств-членов ШОС.

По итогам первой встречи министров промышленности государств-членов ШОС был подписан протокол, стороны договорились проводить регулярные встречи в будущем.

Отметим, что предложение Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона о создании нового механизма сотрудничества в сфере промышленности в рамках Шанхайской организации сотрудничества было реализовано проведением Первого совещания министров промышленности ШОС.