ВБ выделит дополнительные средства на развитие энергетики в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) утвердил дополнительный грант на сумму 80 миллионов долларов в рамках текущего проекта развития сферы энергетики в Таджикистане, передает Trend со ссылкой на пресс-службу ВБ.

Проект по восстановлению электроэнергетических объектов в Таджикистане, одобренный Всемирным банком в 2020 году, направлен на повышение надежности и управления системой электроснабжения страны.

"Мы намерены и далее содействовать развитию энергетического сектора Таджикистана, повышая операционную эффективность электроэнергетических объектов", - сказал представитель ВБ в Таджикистане Озан Севимли, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что цель инвестиций ВБ заключается в том, чтобы доходы от продажи электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), продолжали реинвестироваться в электроснабжение домашних хозяйств, предприятий, школ и больниц по всей стране.

Отметим, что энергетический сектор Таджикистана является приоритетной сферой деятельности Всемирного банка. В настоящее время ВБ финансирует 25 проектов в Таджикистане на общую сумму 1,3 миллиарда долларов.