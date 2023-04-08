АБР опубликовал прогноз по росту ВВП Таджикистана, уровню инфляции

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) ожидает, что рост ВВП Таджикистана составит 5,5 процента в 2023 году против 8 процентов годом ранее.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете банка Asian Development Outlook.

АБР прогнозирует, что экономический рост восстановится до 6,5 процента в 2024 году в зависимости от роста в горнодобывающей и других отраслях промышленности, а также облегченного налогового режима.

Эксперты банка отметили, что в 2022 году темпы роста замедлились меньше, чем ожидалось, благодаря восстановлению объема денежных переводов.

"Инфляция, которая составила 4,2 процента в 2022 году, по прогнозам, вырастет до 7 процентов в 2023 году, отражая возможное обесценивание национальной валюты в сочетании с ослаблением российского рубля, дальнейшее увеличение потребительского кредитования, повышение зарплаты государственных служащих и пенсий", — говорится в отчете.

Банк ожидает, что инфляция замедлится до 6,5 процента в 2024 году, поскольку мировые цены на продукты питания будут умеренными.

В то же время АБР подчеркнул важность перехода страны к цифровой экономике, отметив, что цифровизация может ускорить экономический рост Таджикистана.

В созданный в 1966 году Азиатский Банк Развития входят 68 стран. Банк стал крупнейшим партнером Таджикистана в области развития с момента его присоединения к АБР в 1998 году, общий объем помощи превышает 2,2 миллиарда долларов.