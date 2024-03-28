Посольство Таджикистана в Азербайджане организовало торжественный прием в честь Новруза (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посольство Таджикистана в Азербайджане провело в Баку торжественный прием в честь одного из самых значимых праздников – Новруза, сообщает Trend.

Среди почетных гостей мероприятия были дипломаты, послы, деятели искусства и культуры. Праздничный вечер включал в себя знакомство с национальными традициями и обычаями празднования Новруза в Таджикистане. Гости мероприятия имели возможность насладиться красочными национальными танцами и послушать национальную музыку.

Посол Таджикистана в Азербайджане, Илхом Абдурахмон, обратился к гостям с речью.

"В эти дни во многих странах мира, в том числе в Таджикистане и Азербайджане, отмечается один из древнейших праздников человечества - Новруз. Этот праздник знаменует приход весны, равноденствие, и возрождение природы.

Хочу подчеркнуть, что Новруз широко отмечается во всех уголках Азербайджана, и к этому событию относятся с особым трепетом, что поистине изумительно. Праздник Новруз, объединяющий общие традиции и являющийся проявлением дружбы и братства, отмечается также во многих странах мира - от Центральной Азии до Балкан.

Именно по этой причине по совместной инициативе Азербайджана, Ирана, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана в 2009 году праздник Новруз был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в 2010 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 марта "Международным днем Новруза".

Хочется отметить, что пять тысяч лет назад наши предки праздновали Новруз с особым размахом. Издревле во время Новруза проводились большие народные гулянья. Подготовка к празднику велась заранее. В селах и городах убирали и украшали улицы. Организовывались праздничные базары и ярмарки, на улицах танцевали и пели песни. Жители устраивали традиционные спортивные соревнования, такие как конные скачки, козлодрание (бузкаши), борьба силачей и многое другое.

К счастью, эти древние традиции сохранились и до сих пор живы в Таджикистане. Новруз традиционно сопровождается народными гуляньями, праздничными шествиями, концертами, кулинарными и спортивными состязаниями, большими ярмарками, и завершается зрелищным праздничным фейерверком.

Мужчины одеваются в традиционные костюмы и с удовольствием участвуют в скачках и других соревнованиях, прыгают через костер. Женщины одеваются в традиционные наряды чакан, и надевают элегантные тюбетейки. Одну из самых красивых и нарядных девушек выбирают принцессой весны (Маликаи Навруз), которая поздравляет всех с праздником и с приходом весны, угощая гостей главным праздничным блюдом Новруза – суманаком (семени хелваси). Люди танцуют и поют песни.

При этом на Новруз накрывают два праздничных стола: "хафтсин" и "хафтшин". "Син" и "шин" - это названия букв "с" и "ш" в персидском алфавите, а "хафт" обозначает семь. Кроме того, на стол ставят зеркало, свечи и крашеные яйца, символизирующие свет, красоту и обновление природы.

У нас с вами много общего в праздновании Новруза. Однако у каждого народа есть свои уникальные традиции и обычаи, передаваемые из поколения в поколение. Я впервые исполняю обязанности посла в Азербайджане и с первых же дней моего присутствия в этой прекрасной стране столкнулся со множеством восхитительных обычаев. К ним относится и празднование Новруза, который является здесь одним из основных праздников.

Одним из наиболее захватывающих для меня стало празднование четырёх вторников перед Новрузом, символизирующих четыре элемента природы: воду, огонь, воздух и землю. Эти символы отражают происхождение Новруза, ведущего истоки из образа жизни предков, и философскую основу для развития человечества. Азербайджанский народ сумел сохранить традиции, связанные с празднованием Новруза.

В сущности, Новруз призывает людей поддерживать равенство, толерантность, дружелюбие, и всепрощение - качества, способствующие миру и благополучию. И даже в XXI веке, веке технологий, Новруз продолжает праздноваться, насыщая сердца и умы, и духовно развивая наше общество.

На этой позитивной ноте я еще раз поздравляю всех с Новруз байрам и желаю крепкого здоровья, счастья, и процветания!" - сказал посол.

Мероприятие продолжилось выступлением талантливого певца Джахонгира Зарипова, специально приглашенного на торжество из Таджикистана. Гостей также угостили национальными блюдами таджикской кухни Оши палов, суманак, манту, самбуса и чак-чак.

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