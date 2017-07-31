Туркменистан установил дипотношения с Парагваем

АШХАБАД/ Trend/ - В офисе постоянного представительства Туркменистана в Нью-Йорке состоялась церемония подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Парагвай, говорится в понедельник в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

"Постоянные представители Туркменистана и Республики Парагвай подтвердили заинтересованность в укреплении дружеских отношений между двумя странами и развитии двустороннего политического, экономического и культурного сотрудничества", - сказано в информации.

Стороны обменялись мнениями относительно вопросов расширения сотрудничества в политической сфере. Также была отмечена роль взаимодействия в рамках международных организаций.

Парагвай стал 145-ой по счету страной, с которой Туркменистан установил дипломатические отношения.

(Автор: Гусейн Гасанов)