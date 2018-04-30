Туркменистан утвердил состав совместной с Германией межправкомиссии

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив состав совместной туркмено-германской рабочей группы с туркменской стороны.

Документ, как сказано в правительственном сообщении был подписан, "в целях дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия".

Германские компании вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе такие компании, как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand.

В Туркменистане по состоянию на 2016 год было зарегистрировано 167 инвестиционных проектов и контрактов с участием германского капитала на общую сумму 540 миллионов долларов США и около 555 миллионов евро.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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