Туркменистан создал на побережье Каспия искусственный остров

17 июля 2018 14:53 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В пределах акватории Каспия зарегистрировано до пятидесяти островов.

Не так давно в их число вошёл рукотворный участок суши в 170 гектаров, расположенный в туркменском секторе моря, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Новая территория создавалась вместе со строительством Туркменбашинского международного морского порта. Была сформирована песчано-гравийная основа в качестве «фундамента», завершился намыв донного грунта и ила, произведена засыпка для волноотбойной стенки, сказано в материале.

Анализ состава флоры показал, что больше всего здесь солероса европейского, который покрывает примерно половину островной территории.

Солерос обладает целебными свойствами. Специалисты рассматривают остров и как объект орнитологического значения, а в перспективе и экологического туризма, включенный в Книгу рекордов Гиннесса, как «самый большой ниже уровня моря» - искусственный птичий остров.

Остров стал местом обитания, гнездования и зимовки фламинго, лебедей, гусей, уток, цапель, пеликанов и других видов птиц. Остров имеет форму полумесяца, обращенного вогнутой стороной к городской набережной. Его периметр составляет 7 километров, высота бортов от водной поверхности 4-5 метров, площадь – 160 гектаров, или 1 миллион 600 тысяч квадратных метров. Согласно оценке специалистов, на этой территории может уместиться значительный по размерам город.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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