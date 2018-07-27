Ашхабад и Пхеньян провели политические консультации

АШХАБАД /Trend/ - В Пхеньяне состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и КНДР, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

С туркменской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев, с северокорейской стороны - заместитель главы МИД этой страны Син Хонг Чол.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в политической, экономической, культурной областях, в рамках международных организаций.

"Стороны выразили уверенность, что проводимые в Пхеньяне политические консультации сыграют большую роль в углублении дружбы народов двух стран и укреплении туркмено-корейского сотрудничества во всех сферах",- сказано в информации.

Особо была отмечена важность обеспечения политического диалога на уровне глав Туркменистана и КНДР, что даст толчок динамичному развитию двусторонних связей. В ходе консультаций было подчеркнуто, что стороны работают над реализацией договорённостей, достигнутых по итогам рабочего визита министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в Туркменистан в апреле.

Была выражена заинтересованность в развитии торговых отношений, налаживании правовой базы двустороннего сотрудничества.

Среди направлений, представляющих взаимный интерес, были отмечены сферы энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

По итогам состоялось подписание программы сотрудничества между ведомствами на 2018-2020 годы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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