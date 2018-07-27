Ашхабад и Пхеньян провели политические консультации

27 июля 2018 19:55 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Пхеньяне состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и КНДР, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

С туркменской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев, с северокорейской стороны - заместитель главы МИД этой страны Син Хонг Чол.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в политической, экономической, культурной областях, в рамках международных организаций.

"Стороны выразили уверенность, что проводимые в Пхеньяне политические консультации сыграют большую роль в углублении дружбы народов двух стран и укреплении туркмено-корейского сотрудничества во всех сферах",- сказано в информации.

Особо была отмечена важность обеспечения политического диалога на уровне глав Туркменистана и КНДР, что даст толчок динамичному развитию двусторонних связей. В ходе консультаций было подчеркнуто, что стороны работают над реализацией договорённостей, достигнутых по итогам рабочего визита министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в Туркменистан в апреле.

Была выражена заинтересованность в развитии торговых отношений, налаживании правовой базы двустороннего сотрудничества.

Среди направлений, представляющих взаимный интерес, были отмечены сферы энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

По итогам состоялось подписание программы сотрудничества между ведомствами на 2018-2020 годы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан объявил тендер по реконструкции газового терминала
Тендеры 20:05
Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана внедряет онлайн-услуги
ИКТ 19:49
Туркменистан и Афганистан намерены проложить новую ЛЭП по маршруту Керки-Хамьяп-Гаркын
Энергетика 19:45
Владимир Путин: Юань приобретает свойства резервной валюты
Россия 17:51
Беларусь планирует развивать сотрудничество с CITIC Group в области сельского хозяйства
Беларусь 17:13
Китай будет поддерживать другие развивающиеся страны
Китай 14:48
Лента новостей
Мэрия Стамбула объявила тендер на закупку стройматериалов
Тендеры 20:18
Минобороны Турции ищет иностранных страховщиков
Тендеры 20:16
Туркменистан объявил тендер по реконструкции газового терминала
Тендеры 20:05
В Индии 27 человек погибли из-за ливней
Другие страны 20:04
Казахстанское сырье будет поставляться на новый НПЗ в Таджикистане
Энергетика 20:03
Глава Пентагона заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой
США 20:00
Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана внедряет онлайн-услуги
ИКТ 19:49
Объявлен курс доллара на выходные в Казахстане
Казахстан 19:48
Туркменистан и Афганистан намерены проложить новую ЛЭП по маршруту Керки-Хамьяп-Гаркын
Энергетика 19:45