Ашхабад и Пхеньян провели политические консультации

АШХАБАД /Trend/ - В Пхеньяне состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и КНДР, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.
С туркменской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев, с северокорейской стороны - заместитель главы МИД этой страны Син Хонг Чол.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в политической, экономической, культурной областях, в рамках международных организаций.
"Стороны выразили уверенность, что проводимые в Пхеньяне политические консультации сыграют большую роль в углублении дружбы народов двух стран и укреплении туркмено-корейского сотрудничества во всех сферах",- сказано в информации.
Особо была отмечена важность обеспечения политического диалога на уровне глав Туркменистана и КНДР, что даст толчок динамичному развитию двусторонних связей. В ходе консультаций было подчеркнуто, что стороны работают над реализацией договорённостей, достигнутых по итогам рабочего визита министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в Туркменистан в апреле.
Была выражена заинтересованность в развитии торговых отношений, налаживании правовой базы двустороннего сотрудничества.
Среди направлений, представляющих взаимный интерес, были отмечены сферы энергетики, транспорта, сельского хозяйства.
По итогам состоялось подписание программы сотрудничества между ведомствами на 2018-2020 годы.
(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)
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