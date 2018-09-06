Туркменистан обеспечит стабильные и надёжные поставки энергоресурсов зарубежным потребителям - президент

АШХАБАД /Trend/ - Обеспечение стабильных и надёжных поставок энергоресурсов зарубежным потребителям является одной из наших приоритетных целей, говорится в обращении президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова к участникам открывшейся в четверг международной выставки- конференции «Основные направления развития энергетической промышленности Туркменистана».

Реализуя масштабные энергетические проекты, мы уделяем большое внимание международному отраслевому сотрудничеству, сказано в послании. В соответствии с национальной программой социально-экономического развития Туркменистана на 2011-2030 года и концепцией развития электроэнергетической отрасли на 2013-2020 годы будут значительно увеличены объёмы производства электроэнергии.

В ближайшее время предстоит капитальное обновление распределительных систем, трансформаторов и подстанций в сёлах, посёлках и этрапских (районах) центрах.

"Достигнутые в настоящее время ускоренные темпы развития энергетической отрасли позволяют нам планомерно наращивать объёмы экспорта электроэнергии, пользующейся большим спросом на внешних рынках. Значительное повышение потенциала этой отрасли стало возможно благодаря строительству в сжатые сроки мощных электростанций, прокладке новых линий электропередачи (ЛЭП)",- отмечает Гурбангулы Бердымухамедов.

Транснациональные ЛЭП имеют важное экономическое и геополитическое значение, способствуя укреплению мира и устойчивого развития в регионе, расширению партнёрских отношений между государствами, отмечается в послании.

Ожидается, что газотурбинные электростанции, которые в дальнейшем будут строиться в регионах страны в рамках «Концепции развития электроэнергетической отрасли Туркменистана на 2013-2020 годы», значительно повысят национальные энергетические мощности. В настоящее время реализуются масштабные проекты, направленные на модернизацию действующих газотурбинных электростанций и строительство новых.

"Прокладываются новые ЛЭП, строятся распределительные системы. В столице и регионах ведутся работы по обновлению энергетической инфраструктуры и систем наружного освещения. При реализации проектов в энергетической промышленности используются энергосберегающие технологии, высокоэффективное оборудование. Уверен, что нынешние международная выставка и научная конференция предоставят вам возможности для ознакомления с достижениями энергетической отрасли Туркменистана, обмена информацией, обсуждения новых перспективных проектов, актуальных вопросов эффективного использования энергосберегающих технологий и источников возобновления энергии, помогут наметить векторы взаимовыгодного сотрудничества, - сказано в президентском обращении.

На данном этапе туркменская электроэнергия экспортируется в Афганистан и Иран. Осуществляется реализация проекта строительства высоковольтной линии электропередачи напряжением 500 киловольт в направлении Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Ранее сообщалось, что общий объём производимой в Туркменистане электроэнергии к 2024 году планируется довести до 33 миллиардов киловатт-часов, что по сравнению с планами на 2018 год больше на 27,2 процента.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.