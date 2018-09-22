Глава Туркменистана поздравил Синдзо Абэ с переизбранием на пост председателя правящей партии Японии

22 сентября 2018 13:35 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с его переизбранием на пост председателя либерально-демократической партии Японии, говорится в сообщении туркменского правительства.

В своём послании глава государства отметил, что итоги состоявшихся выборов продемонстрировали поддержку огромных личных заслуг Синдзо Абэ в деле дальнейшего прогресса, повышения международного авторитета страны, а также процветания японского народа.

Пользуясь, случаем, глава Туркменистана, выразил премьер-министру Японии искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов на высшем государственном посту во имя дальнейшего прогресса и процветания страны, сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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