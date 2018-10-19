Ашхабад и Анкара обсудили консульские вопросы

19 октября 2018 20:47 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией во главе с директором генерального управления по консульским вопросам МИД Турции Мехмедом Самсаром, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров, отметив положительную динамику развития двусторонних отношений, стороны обменялись мнениями по вопросам развития взаимодействия по линии консульских служб двух стран, сказано в сообщении.

Участники встречи обсудили вопросы международной повестки дня в области миграции и отметили важность регулярного проведения подобных встреч для дальнейшего расширения взаимодействия и изучения передового опыта работы.

Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана: здесь зарегистрировано около 600 турецких компаний, работающих в сфере торговли, инвестиций, строительстве, энергетики, транспорта, связи, текстильной и перерабатывающей промышленности.

Туркменистан экспортирует продукцию текстильной, топливно-энергетической, химической, сельскохозяйственной промышленности. Из Турции поступают металл и изделия из него, хозяйственные товары, оборудование, стройматериалы, электротехника, продукция химической и легкой промышленности, продовольствие, транспортные средства, медикаменты.

Ашхабад и Анкара выражают готовность к развитию энергетического сотрудничества. Турция заявляет о свой готовности содействовать вопросу вывода каспийских энергоносителей в Европу через свою территорию, один из вариантов - по дну Каспия и далее по территории Азербайджана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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