Туркменистан привлечет инвестиции для производства минеральных удобрений

14 января 2019 12:52 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В целях вывода Туркменистана в число мировых лидеров по экспорту химической продукции предстоит привлекать инвестиции для строительства новых предприятий и модернизации действующих, сообщает Trend со ссылкой на опубликованные в местных СМИ слова президента страны Гурбангулы Бердымухамедова во время рабочего совещания.

Президент поручил расширить ассортимент выпускаемой продукции госконцерна "Туркменхимия" путём внедрения передовых технологий, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

"В Туркменистане выпускаются различные виды минеральных удобрений - азотные, фосфорные и калийные, которые также экспортируются за рубеж. Освоено производство и новой разновидности высокоэффективных удобрений посредством добавления в состав карбамида серы", - сказано в информации.

Глава государства подчеркнул важность наращивания производства различных видов минеральных удобрений в контексте обеспечения продовольственной безопасности страны. Ранее сообщалось, что в сопоставлении с 2018 годом, объём производимых в стране минеральных удобрений в 2024 году в Туркменистане увеличится в 1,6 раза и составит 3 миллиона 825 тысяч тонн. При этом, 74,5 процента этой продукции будет поставляться на внешние рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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