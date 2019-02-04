Национальный авиаперевозчик Туркменистана приостановит полеты в Европу

АШХАБАД /Trend/ - Европейское агентство авиационной безопасности (The European Aviation Safety Agency - EASA) приостановило полеты «Туркменховаеллары" (Туркменские авиалинии) в ЕС в ожидании подтверждения соответствия международным стандартам безопасности полетов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

"Это означает, что рейсы авиакомпании «Туркменские авиалинии» между Великобританией (Лондон, Хитроу и Бирмингем) и Туркменистаном (Ашхабад) не имеют разрешения на перелеты в и из Великобритании", - сказано в информации.

EASA является агентством Европейского союза по регулированию и исполнению задач в области безопасности гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что "Туркменские авиалинии" осуществляют регулярные рейсы в аэропорты Москвы, Лондона, Франкфурта, Бирмингема, Бангкока, Дели, Дубая, Амритсара, Минска, Алматы, Санкт-Петербурга, Казани, Киева, Стамбула, Пекина. В период до 2020 года, как говорится на официальном сайте авиакомпании, модернизация воздушного парка позволит открыть рейсы из Ашхабада в Джидду, Медину (Саудовская Аравия), Кочин, Ахмедабат (Индия), Самару (Россия), Ханой (Вьетнам), Вену (Австрия), Софию (Болгария), Будапешт (Венгрия), Манаму (Бахрейн), Нью-Йорк (США), Торонто (Канада). В период 2021—2030 годов планируется открыть воздушное сообщение в Мадрид (Испания), Джакарту (Индонезия), Маскат (Оман), Эль-Кувейт (Кувейт), Сингапур (Сингапур), Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Каир (Египет).

(Автор: Гусейн Гасанов)

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