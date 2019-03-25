ЧМ-2020 по самбо пройдет в столице Туркменистана

25 марта 2019 16:39 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Международная федерация самбо (FIAS) приняла решение о проведении в 2020 году чемпионата мира по самбо в столице Туркменистана - Ашхабаде, сообщает Trend со ссылкой на федерацию.

Кроме того, Исполком FIAS постановил, что чемпионат мира по самбо среди мастеров (ветеранов) 2019 года пройдет на Кипре с 18 по 21 октября.

С 2020 года будут проводиться также чемпионат мира по пляжному самбо и командный Кубок мира по самбо. Чемпионат мира 2019 года по самбо пройдёт в Сеуле с 7 по 11 ноября.

Напомним, что в ноябре 2018 года в Ашхабаде проводился чемпионат мира по тяжёлой атлетике, а в сентябре 2017 года прошли V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам Масштабный проект Олимпийского городка в Ашхабаде реализовала турецкая компания Polimeks Inşaat Taahhüt ve Sanayi Ticaret A.Ş.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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