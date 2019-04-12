Туркменистан и Россия проведут деловые переговоры

12 апреля 2019 08:26 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 7 мая запланировано провести заседание туркмено-российской межправительственной комиссии, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Напомним, что Россия и Туркменистан выразили недавно готовность расширить сотрудничество на Каспии. В 2019 году через море запланировано запустить грузовую линию, которая свяжет российскую Махачкалу с туркменским портом Туркменбаши.

В Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

В то же время российский ПАО Газпром - традиционный торговый партнер в 2016 году полностью прекратил закупки туркменского газа. На данном этапе ведутся переговоры об условиях возобновления газовой сделки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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